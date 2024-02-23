Giriş Tarihi: 23.02.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
19:39
Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 659. bölümle ekranlara gelmişti. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Pınar ve Yağız ilişkisi gündem olmuştu. 665. bölüm için canlı izle araştırmaları başladı. Yeni bölüm fragmanında Seval'in kadına şiddet vakası için gittiği adreste Avni2nin tuzağına düştüğünü görüyoruz. Peki Seval ölecek mi, kurtulacak mı, ekip yetişecek mi? İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle ekranı