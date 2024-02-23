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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:39

Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 659. bölümle ekranlara gelmişti. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Pınar ve Yağız ilişkisi gündem olmuştu. 665. bölüm için canlı izle araştırmaları başladı. Yeni bölüm fragmanında Seval'in kadına şiddet vakası için gittiği adreste Avni2nin tuzağına düştüğünü görüyoruz. Peki Seval ölecek mi, kurtulacak mı, ekip yetişecek mi? İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle ekranı

Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Arka Sokaklar bu akşam 665.bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümü izlemek isteyen seyirciler canlı izle araştırmalarına başladı. Yeni bölümde Engin ve ekip baskına gittikleri yerde pusuya düşürülürler. Peki ekip bunu nasıl aşacak? İşte Arka Sokaklar son bölüm canlı izle

Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR 665. BÖLÜM KANAL D İLE CANLI İZLE

Arka Sokaklar 665. bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR 665. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekip, sokaklarda kafasına göre suç işleyip elini kolunu sallayarak gezen suçlunun peşine düşer. Ancak bu suçlunun arkasında örgütün olduğunu bilmezler. Engin'in liderliğindeki ekip baskın yapmaya gittikleri yerde pusuya düşürülür. Peki ekip, kurtulabilecek mi?

Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Örgüt lideri Avni, kardeşinin intikamını alabilmek için planını devreye sokuyor. Seval, kadına şiddet vakası ile ilgilenmek için gittiği adreste Avni'nin oyunun içine düşüyor. Şiddet gördüğü düşünülen kadın Avni'nin adamı çıkınca Seval ölümle yüz yüze geliyor.

Arka Sokaklar 665. bölümüyle bekleniyor: Arka Sokaklar 665. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Ekip, Ünal ilgili bir durum yüzünden teyakkuz halindedir. Şişlenen bir adamın haberi gelince " Acaba Ünal mı?" diye ekip bilgilendirildikleri adrese gidiyor.

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