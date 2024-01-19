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Haberler Fotohaber İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 06:00

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

Ülkenin doğu ve iç kesimleri çoktan kar ile buluştu ancak İstanbul''a kar henüz beklendiği kadar yağmış değil ocak ayı içerisinde zaman zaman başlayan kar yağışlar kısa süreli görülürken yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt vermeye çalıştı. Tüm ülke kar yağışına teslim olmuşken İstanbul'daki hava şartlarında İstanbul'un ne zaman beyaz örtüyle kaplanacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağışlar ne zaman başlıyor, bu hafta kar var mı?

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

Geçen hafta ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul'da beklenilen oranda görülmemişti. Hava durumu tahminine göre ocak ayında bir kez daha İstanbul'a uğrayacak mı? Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre İstanbul'da Cuma günü kuvvetli yağış görünüyor.

Cuma günü batıda sıcaklıklar 18-20 dereceye kadar çıkacak ve Marmara'da gök gürültülü yağış olacak.

Cumartesi günü orta Avrupa'dan soğuk hava sarkacak sıcaklıkları 10-12 derece düşürecek. Marmara, İç Ege, Karadeniz İç Anadolu'da kar görülecek.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

Hafta sonu cumartesiden itibaren rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklıklar 7-8 derece düşecek, Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi kar alacak.

Hafta sonu kar İstanbul'a uğramayacak. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki Pazartesi tüm Türkiye ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

AKOM'DAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde Turuncu Uyarı, 8 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu. Turuncu Uyarı verilen ilimiz: Balıkesir Sarı Uyarı verilen illerimiz: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

EGE'DE FIRTINA!

Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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