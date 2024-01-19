İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu

Geçen hafta ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul'da beklenilen oranda görülmemişti. Hava durumu tahminine göre ocak ayında bir kez daha İstanbul'a uğrayacak mı? Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte detaylar