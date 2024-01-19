Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
06:00
İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta hava soğuyacak mı, nasıl olacak? İşte günlük ve haftalık hava durumu
Ülkenin doğu ve iç kesimleri çoktan kar ile buluştu ancak İstanbul''a kar henüz beklendiği kadar yağmış değil ocak ayı içerisinde zaman zaman başlayan kar yağışlar kısa süreli görülürken yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt vermeye çalıştı. Tüm ülke kar yağışına teslim olmuşken İstanbul'daki hava şartlarında İstanbul'un ne zaman beyaz örtüyle kaplanacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağışlar ne zaman başlıyor, bu hafta kar var mı?