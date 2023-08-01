Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

KONYA'DAN HANGİ FAYLAR GEÇİYOR?

MTA yenilenmiş diri fay haritalarına bakıldığında Konya'dan birçok fay hattı geçiyor.

Konya ili çevresinde çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip birçok fay hatları yanı başımızdan hatta şehrimizin içinden geçmektedir. Bu fay hatlarını sayacak olursak Bölgesel ölçekli olarak Akşehir, Tuzgölü ve Ecemiş Fay zonları, Ova havza sınırlarını kapsayan Konya Fay Zonu, Karaaömerler Fayı, Divanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı, Cihanbeyli, Ilgın, Altınekin vb. Gibi fay zonları bulunmaktadır.

FAY HATTI GEÇEN İLLER

Fay üstünde bulunan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı. Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde.