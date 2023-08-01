Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

Konya'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 1 Ağustos 2023 günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük deprem sonrası vatandaşlar Konya'da deprem risk haritası hakkında araştırmalarda bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Bu noktada vatandaşlar, "Konya'da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Konya'da büyük deprem olur mu, bekleniyor mu? İşte detaylar