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Haberler Fotohaber Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:47

Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

Konya'da büyük deprem bekleniyor mu sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 1 Ağustos 2023 günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük deprem sonrası vatandaşlar Konya'da deprem risk haritası hakkında araştırmalarda bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Bu noktada vatandaşlar, "Konya'da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Konya'da büyük deprem olur mu, bekleniyor mu? İşte detaylar

Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

Konya'da deprem bekleniyor mu sorusu yanıt arıyor. MTA diri fay hattı haritası üzerinde Konya'da bulunan depremler yer alırken, deprem riski bulunan il ve ilçeler hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Peki, Konya'da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte son dakika Konya deprem hakkında bilgiler

Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

KONYA DEPREM RİSK BÖLGESİNDE Mİ?

Yapılan riskli bölgeler haritasında Konya, en az riskli bölgeler kategorisinde yer alıyor. İşte o liste:

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Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Konya’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Diri fay hattı haritası ile Konya’da deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

KONYA'DAN HANGİ FAYLAR GEÇİYOR?

MTA yenilenmiş diri fay haritalarına bakıldığında Konya'dan birçok fay hattı geçiyor.

Konya ili çevresinde çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip birçok fay hatları yanı başımızdan hatta şehrimizin içinden geçmektedir. Bu fay hatlarını sayacak olursak Bölgesel ölçekli olarak Akşehir, Tuzgölü ve Ecemiş Fay zonları, Ova havza sınırlarını kapsayan Konya Fay Zonu, Karaaömerler Fayı, Divanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı, Cihanbeyli, Ilgın, Altınekin vb. Gibi fay zonları bulunmaktadır.

FAY HATTI GEÇEN İLLER

Fay üstünde bulunan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı. Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde.

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