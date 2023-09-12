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Haberler Fotohaber DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI! ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN
Giriş Tarihi: 12.09.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:08

DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI! ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN

DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül'de sona ermişti. Akabinde ise binlerce öğrencinin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar ''DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi Değerlendirme süreci ardından üniversite yerleştirme sonucu ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki; ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

Son Dakika DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt buldu. Kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri 29 Ağustos'ta başlamış ve 5 Eylül'de sona ermişti. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler sınavdan aldıkları puan doğrultusunda tercih listelerini hazırlayıp ÖSYM'ye göndermişti. Tüm gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrilirken beklenen açıklama geldi. DGS tercih sonuçları açıklandı! Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini sonuc.osym.gov.tr ekranından öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

SON DAKİKA: 2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 DGS sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Son Dakika DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Son Dakika DGS tercih sonuçları açıklandı! Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar,2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.

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