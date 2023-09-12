Giriş Tarihi: 12.09.2023 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024
11:08
DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI! ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN
DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül'de sona ermişti. Akabinde ise binlerce öğrencinin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar ''DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi Değerlendirme süreci ardından üniversite yerleştirme sonucu ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki; ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...