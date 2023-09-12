DGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI! ÖSYM DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar,2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.