YENİ BÖLÜM Sakla Beni 13. son bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni izle full HD

Babası gibi bir baba olmak istemeyen Mete, Naz ile ilişkisini yürütmeye çabalarken İncila üzerindeki tehditten kurtulmak için tüm sınırları zorlar. İncila'nın sıkıntısını anlamaya çalışan Mete ona büyük acılar yaşatmış tanıdık bir yabancıyla yüz yüze gelir.