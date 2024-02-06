Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
18:30
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 6 Şubat 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı yapımda bu hafta, Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir. Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlar. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 6 Şubat 2024 Kanal D ile Üç Kız Kardeş 73. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…