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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:30

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 6 Şubat 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı yapımda bu hafta, Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir. Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlar. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 6 Şubat 2024 Kanal D ile Üç Kız Kardeş 73. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş 73. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Reha Özcan, Veda Yurtsever gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 73. bölümde Derya ve Kartal cephesinde imkansız aşkın tohumları çoktan ekilmiştir. Birbirlerinden uzak kalmaya çalıştıkça çıkmaza girerler. Türkan, Derya'dan iyice işkillenmeye başlar. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Süreç Film imzalı dizi, 73. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

6 Şubat 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün özeti şöyle;

Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir.

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlayarak, Türkan'ın vesilesiyle, gerçekleri öğrenmek adına önce babasıyla konuşmaya gidip yapılan yolsuzlukların peşine düşüp, babasını kurtarmayı kafasına koyar.

Derya ve Kartal cephesinde imkansız aşkın tohumları çoktan ekilmiştir, yaşananların etkisinde birbirlerinden uzak kalmaya çalıştıkça çıkmaza girerler. Türkan, Derya'dan iyice işkillenmeye başlar.

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı erişime açılıyor!

Sevilay ve Adnan'ın iş birliği devam ederken ortaya çıkan kara kaplı defter Özer'in çıkış bileti mi olacak? Yoksa Adnan'ın başına yeni işler mi açacak?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

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