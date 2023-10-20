VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM yükseköğretim burs başvuruları bugün başlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim dönemi içerisinde ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğretim bursları verecek. Ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şimdi gözler VGM yükseköğretim burs başvuru ekranında. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilir? 2023 VGM burs başvurusu ne zaman, saat kaçta başlıyor, nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte, detaylar…