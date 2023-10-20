VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

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