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Haberler Fotohaber VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:59

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM yükseköğretim burs başvuruları bugün başlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim dönemi içerisinde ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğretim bursları verecek. Ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şimdi gözler VGM yükseköğretim burs başvuru ekranında. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilir? 2023 VGM burs başvurusu ne zaman, saat kaçta başlıyor, nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte, detaylar…

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM burs başvurusu 20 Ekim Cuma günü (bugün) başlıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ortaöğretim başvuruların ardından üniversiteli binlerce öğrencinin beklediği yükseköğretim bursu başvuruları için beklenen gün geldi çattı. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, " VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilir?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2023 VGM burs başvurusu ne zaman, saat kaçta başlıyor, nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte, merak edilenler…

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurusu 1 Ekim'de başladı. Başvurular 15 Ekim tarihinde sona erdi.

Buna göre; VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ekim sonu ya da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak olup yükseköğrenim burs başvuruları ise 20-31 Ekim tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklaması "2023 – 2024 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır." şeklinde oldu.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURSU TIKLA-BAŞVUR EKRANI! 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlıyor, saat kaçta, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak hesaplara ödenecek.

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