Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın Bolu'da okullar tatil mi, Bolu'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, yarın birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken öğrenciler, ''27 Kasım Pazartesi Bolu'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Bolu Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Bolu kar tatili son durum…