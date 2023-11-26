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Haberler Fotohaber Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:12

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın Bolu'da okullar tatil mi, Bolu'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, yarın birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken öğrenciler, ''27 Kasım Pazartesi Bolu'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Bolu Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Bolu kar tatili son durum…

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

27 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Rapora göre, yarın yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarırken "27 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bolu kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAVA DURUMU UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Bolu’da okullar tatil mi edildi, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

27 KASIM PAZARTESİ BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Pazartesi günü Bolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise en düşük -4 ila en yüksek 2 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 27 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Bolu Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Bolu'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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