Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 16:39

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Memur, emekli ve asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Yeni yılda yapılacak zamlarla işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere 9 kalemde de değişim yaşanacak. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? Stajyer öğrenci ücreti kaç TL'ye yükselecek? İşten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı ne kadara çıkacak? İşte milyonları ilgilendiren zam tablosu...

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Türkiye'de 2026 yılında kamu ve özel sektörde çalışanların maaşlarına yapılacak zam için geri sayım hızla sürüyor. Memur ve emekli aylıkları enflasyon oranıyla belli olacak. Asgari ücret ise aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararla belirlenecek.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte tazminat miktarları, stajyer ücretleri ve sosyal yardımlar da yükselecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

ENFLASYONDA BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Zam için TÜİK tarafından Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları beklenirken, Merkez Bankası ve ekonomistlerin beklentileri yükselişe geçti.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ila 33 arasında gerçekleşmesini beklerken, ekonomistler ise Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist ise enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12.28'e, yüzde 32 olursa yüzde 13.15'e, yüzde 33 olursa yüzde 13.99 olacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 420 TL, en çok ise 26 bin 840 TL olacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Mevcut (TL) %28,5 Zam (TL) %30 Zam (TL) %35 Zam (TL) %40 Zam (TL)
En az 10.323 13.265 13.420 13.936 14.453
En çok 20.646 26.531 26.840 27.873 28.905
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor.. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.

25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 30 zamla 33 bin 551 liraya ulaşacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK

Asgari ücrette yapılan zam, ihbar tazminatını da artıracak. Yüzde 30 zam senaryosunda, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan yüzde 30 zamla 13 bin 290 liraya yükselecek.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

Benzer şekilde, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan yüzde 30 zamla 26 bin 581 liraya çıkacak. 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan yüzde 30 zamla 39 bin 871 liraya ulaşacak.

Son olarak, 3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan yüzde 30 zamla 53 bin 162 liraya yükselecek.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

İhbar Tazminatı

Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
2 haftalık (en az) 10.223 13.137 13.290 13.802 14.313
4 haftalık (en az) 20.447 26.274 26.581 27.603 28.626
6 haftalık (en az) 30.670 39.411 39.871 41.405 42.938
8 haftalık (en az) 40.894 52.548 53.162 55.206 57.251
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

RAPOR PARASI VE DOĞUM ÖDENEĞİ YENİLENECEK

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Hastalık raporlarında ise günlük ödeme yatarak tedavide 433,43 lira, ayakta tedavide 577,90 lira. Asgari ücret yüzde 30 artarsa;

Doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 142 liraya çıkacak.
Günlük rapor parası ise yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 liraya yükselecek.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
Ayakta / Günlük 577,90 742,60 751,27 780,17 809,06
Yatarak / Günlük 433,43 556,96 563,46 585,13 606,80
Doğum izninde 64.725 83.171 84.142 87.378 90.615
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER ARTACAK

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 30 zamla birlikte 16 bin 775 liraya çıkacak. Asgari ücretli bir çalışanın işverenden aldığı 11 bin 52 liralık yarım maaş da artıştan payını alacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
İŞKUR (aylık) 12.904 16.582 16.775 17.420 18.066
İşveren (aylık) 11.052 14.202 14.368 14.921 15.473
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

STAJYER VE KALFALARIN ÜCRETLERİ YÜKSELİYOR

Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Şu an 20 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlere 3 bin 315 lira, daha fazla çalışanı olanlarda 6 bin 631 lira ödeme yapılıyor.

Kalfalık yeterliliğini almış öğrenciler için ise en düşük ücret 11 bin 52 lira. Yüzde 30 zam senaryosunda stajyer ödemeleri 4 bin 310–8 bin 621 lira aralığına yükselecek. Kalfalığa hak kazanan gençlerin alacağı en düşük ödeme ise 14 bin 368 liraya çıkacak.

2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
20 üstü çalışan 6.631 8.521 8.621 8 .952 9.284
20'den az çalışan 3.316 4.261 4.310 4.476 4.642
Kalfalar 11.052 14.202 14.368 14.921 15.473
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIKLARINA DA ZAM YAPILACAK

Asgari ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. Aynı zamanda askerli ve doğum borçlanması ile iş göremezlik ödenekleri de aynı oranda zamlanacak.

5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı 7.007 TL'ye, yüzde 40-49 engelli aylığı 4.302 TL'den 4.818 TL'ye çıkacak.