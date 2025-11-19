Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 16:39
2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu
Memur, emekli ve asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Yeni yılda yapılacak zamlarla işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere 9 kalemde de değişim yaşanacak. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? Stajyer öğrenci ücreti kaç TL'ye yükselecek? İşten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı ne kadara çıkacak? İşte milyonları ilgilendiren zam tablosu...