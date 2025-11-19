2026 asgari ücreti ile zamlanacak! İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı... İşte yeni zam tablosu

2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 420 TL, en çok ise 26 bin 840 TL olacak.