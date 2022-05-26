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Haberler Galeri Gram altın 2022'nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:16

Gram altın 2022'nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları için oynaklık yeni haftada arttı. Altın gram fiyatı gördüğü 979 TL ile hem son 5 ayın rekorunu kırdı hem de 2022 yılının zirve seviyesini tazeledi. Merkez bankalarının ultra gevşek para politikasından dönüş sürecine girmesine rağmen altın bu kez 'Resesyon' endişelerinden beslenmeye başladı. Bununla beraber altın fiyatları, ons öncülüğünde yükselişe geçti. Küresel düzeyde artan enflasyonist baskılar ve resesyon endişeleriyle güvenli liman gömleğini giyen altın için talep yönlü bir artış söz konusu oldu. Artan oynaklık sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...

Gram altın 2022’nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları para politikalarında değişiklik nedeniyle tüm dünyada gündemdeki sıcaklığını artırdı. Yurt içinde gram altın, altın ons fiyatı ile hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde Fed yönlü baskı yiyerek 1786 dolar bandına kadar çekilen ons altın yeniden 1850 dolar seviyesini açtı. Buradan aldığı destekle altın gram fiyatı 979 TL'yi geçerek 5 ayın rekorunu kırdı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlaması için öne çıkan gelişmeler neler?

İşte son dakika altın gelişmeleriyle beraber 26 Mayıs Perşembe bugün canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın 2022’nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyat dün üst üste yükselişini 5. güne taşıdı. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 969 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

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Gram altın 2022’nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Gram altın 2022’nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Gram altın 2022’nin zirvesine çıktı! Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 26 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 973,36
SATIŞ (TL) 973,55

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