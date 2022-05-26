Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:16

Altın fiyatları için oynaklık yeni haftada arttı. Altın gram fiyatı gördüğü 979 TL ile hem son 5 ayın rekorunu kırdı hem de 2022 yılının zirve seviyesini tazeledi. Merkez bankalarının ultra gevşek para politikasından dönüş sürecine girmesine rağmen altın bu kez 'Resesyon' endişelerinden beslenmeye başladı. Bununla beraber altın fiyatları, ons öncülüğünde yükselişe geçti. Küresel düzeyde artan enflasyonist baskılar ve resesyon endişeleriyle güvenli liman gömleğini giyen altın için talep yönlü bir artış söz konusu oldu. Artan oynaklık sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...