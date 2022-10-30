SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 07:40

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı 2023 başta olmak üzere milyonların alım gücünü yükseltecek düzenlemeler üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, uygulanacak sosyal refah artışları üzerine yoğunlaştı. Öte yandan en düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret-oran' hesabını da içeren yeni formül gündeme geldi. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı formülü' ve kalem kalem zam oranı hesapları...