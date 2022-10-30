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Haberler Galeri SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret' formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 07:40

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret' formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı 2023 başta olmak üzere milyonların alım gücünü yükseltecek düzenlemeler üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, uygulanacak sosyal refah artışları üzerine yoğunlaştı. Öte yandan en düşük emekli maaşı için 'Asgari ücret-oran' hesabını da içeren yeni formül gündeme geldi. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı formülü' ve kalem kalem zam oranı hesapları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

Son dakika haberleri...Yaklaşık 14 milyon emekli için Ocak zammı yıl başında enflasyon rakamları ile belli olacak. Emekli zammı Temmuz döneminde yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu. Emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte gündeme gelen 'Ücret-Oran' formülü...

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

BAŞKAN ERDOĞAN REFAH ARTIŞLARI İÇİN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.

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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

OCAK ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Hem asgari ücret, hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri yıl boyunca devam edecek.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

MAAŞ ZAMMINA İLAVE ARTIŞLAR YAPILACAK

Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde koordinali olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için ’Asgari ücret’ formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar!

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber emekli zammı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında arttı.

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