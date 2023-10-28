Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 10 yaşına bastı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa ile karelerine "Annesinin kopyası" yorumları yağdı...

Giriş Tarihi: 28.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 08:49

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan Melisa Ilıcalı ablalarının aksine oldukça popüler. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşına bastı. Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum günü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Acun Ilıcalı kızı Melisa ile karelerine "Canım kızım, nasıl da büyüdün. Ablaların gibi babanı hiç üzmedin. O güzel bakışlarını yerim." notunu düştü. Annesi Şeyma Subaşı'na çok benzetilen Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor.