Giriş Tarihi: 14.06.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
06:19
"Barbie Gamze şimdi görsün" Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in eski halinden eser yok! Hem işini hem kendini değiştirdi!
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı artık yönetmen koltuğunda. Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... İşte "Barbie Gamze'nin aşkı Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...