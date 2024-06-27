Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:11
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden bir de ikiz oğulları oldu. Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, bugün yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğulları!