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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:11

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden bir de ikiz oğulları oldu. Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, bugün yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğulları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN PAYLAŞIM!

Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, bugün yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

İKİZ OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü çiftin paylaşımına yorum yağdı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğulları!

"KOCANI KLONLAMAYI NASIL BAŞARDIN"

Takipçilerden bazıları, "kocanı klonlamayı nasıl başardın", "baba tarafına çok benziyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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