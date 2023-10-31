Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, "Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum" sözleriyle ihanet videosunu paylaşmıştı. Bugün 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlatan Çepni, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte olayın tüm detayları...