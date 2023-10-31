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Haberler Galeri Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! 'Mailleri kontrol ederken...'
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:59

Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! 'Mailleri kontrol ederken...'

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düşmüştü. Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alınmıştı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etti. Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğulmuştu. Magazin gündemini sarsan ihanet videosu sonrası Bilal Hancı'nın hayranlarından tepki yağmıştı. Çepni, konuk olduğu canlı yayında ihanet gecesini böyle anlattı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, "Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum" sözleriyle ihanet videosunu paylaşmıştı. Bugün 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlatan Çepni, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte olayın tüm detayları...

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düşmüştü.

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Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etmişti.

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğulmuştu.

Kafalar üyesi Bilal Hancı’nın ihanet videosunu ifşa eden eşi Esin Çepni o geceyi gözyaşları içinde böyle anlattı! ’Mailleri kontrol ederken...’

Eşi Bilal Hancı'nın, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şunları söylemişti:

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