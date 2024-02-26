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Haberler Galeri 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:06

'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab karşısında zorlanan Ronaldo'lu Al-Nassr, 86. dakikada Talisca'nın attığı karşılaşmayı golle 3-2 kazandı. Maçtan sonra oldukça keyifli olduğu görülen Cristiano Ronaldo, tribünlerde 'Messi' tezahüratlarını duyunca çılgına döndü. Messi tezahüratları yapan tribünlere dönen Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareketle olay oldu. İşte o görüntüler...

’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Al Nassr, Talisca'nın son dakikalarda kaydettiği golle 3-2 kazandı.

’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

21 maçta 52 puan toplayan Al-Nassr ligde 2. sırada bulunurken, lider Al-Hilal ise 56 puanda ve 1 maç eksiği bulunuyor.

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’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

'BİSMİLLAH' DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Al Nassr, 21. dakikada penaltı kazandı ve topun başında Ronaldo geçti. 39 yaşındaki Ronaldo'nun penaltı öncesi kameralara yansıyan görüntülerde "Bismillah" dediği iddia edildi.

’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU

Zorlu maçı kazanan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu...

Al-Shabab taraftarının "Messi" tezahüratları yapmasına sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun yaptığı el hareketi tepkilere neden oldu.

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