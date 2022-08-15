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Haberler Galeri SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe'de araçlar mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:54

SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe'de araçlar mahsur kaldı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için 'sarı' kodlu alarm vermişti. Bugün sabah saatlerinde başta İstanbul olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlar başladı. Özellikle Marmara bölgesinde etkili olan yağışlar, yer yer su baskınlarına neden oldu. İstanbul Maltepe'de araçlar suda mahsur kalırken, Bursa Mudanya'da da araçlar suya gömüldü. İşte yurt genelinde hava durumu ve son dakika sağanak yağış uyarıları...

SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. araçlar mahsur kaldı.

Bebek sahilyolu göle döndü | Video

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video


"KAPIYI AÇTIĞIM ZAMAN DENİZ GİBİYDİ HER YER"
Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, "Bir anda fark edemedim. Göl gidiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık" dedi.

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SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

Bursa Mudanya'da sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı su bastı | Video

SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video

SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

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