Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
11:54
SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe'de araçlar mahsur kaldı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için 'sarı' kodlu alarm vermişti. Bugün sabah saatlerinde başta İstanbul olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlar başladı. Özellikle Marmara bölgesinde etkili olan yağışlar, yer yer su baskınlarına neden oldu. İstanbul Maltepe'de araçlar suda mahsur kalırken, Bursa Mudanya'da da araçlar suya gömüldü. İşte yurt genelinde hava durumu ve son dakika sağanak yağış uyarıları...