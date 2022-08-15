SON DAKİKA | Meteoroloji 17 il için hava durumu uyarısı vermişti! İstanbul yine sele teslim oldu: Maltepe’de araçlar mahsur kaldı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. araçlar mahsur kaldı.

Bebek sahilyolu göle döndü | Video

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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"KAPIYI AÇTIĞIM ZAMAN DENİZ GİBİYDİ HER YER"

Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, "Bir anda fark edemedim. Göl gidiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık" dedi.