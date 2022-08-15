Video Yaşam Bebek sahilyolu göle döndü | Video
Bebek sahilyolu göle döndü | Video

Bebek sahilyolu göle döndü | Video

15.08.2022 | 11:16

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı felç etti. Bebek Sahili'nde kaydedilen görüntülerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.

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