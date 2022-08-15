İstanbul’da sağanak yağış... Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran yağmur etkili oluyor. Kentin en işlek yerlerinden Taksim ve Eminönü’nde etkili olan yağış sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve Eminönü'nde yağış sürüyor. Yürümek isteyen vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.