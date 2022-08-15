Video Yaşam Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video
Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video

Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video

15.08.2022 | 11:15

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MALTEPE'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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