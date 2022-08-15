İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı su bastı | Video
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yoğun sağanak yağış sonrası, Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da su baskınları yaşandı. Bir çok dükkanın sular içinde kaldığı anlar kameralara yansıdı.