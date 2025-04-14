Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:06

Antalya'da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken, şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.

Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video

Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Olay anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A. T.'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.

Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ