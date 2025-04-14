Haberler
Yaşam
Antalya'da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
15:06
Antalya'da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!
Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken, şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.