Antalya’da kan donduran olay! Servis beklerken babasının gözü önünde kızını defalarca bıçakladılar!

Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.



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