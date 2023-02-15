DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler büyük bir yıkıma neden oldu. 10 ilimizde de kuvvetli şekilde hissedilen depremde ölü sayısı artıyor. AFAD, son dakika açıklamaları ile deprem ölü sayısı kaç oldu sorusuna cevap verirken, Başkan Erdoğan'da deprem vefat sayısı son durumu açıklıyor. Peki, 15 Şubat Çarşamba deprem ölü sayısı kaç oldu? Depremde vefat sayısı son durum nedir? Depremde kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? İşte, son dakika deprem haberinin tüm detayları ve AFAD deprem ölü sayısı açıklaması...