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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 20:02

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler büyük bir yıkıma neden oldu. 10 ilimizde de kuvvetli şekilde hissedilen depremde ölü sayısı artıyor. AFAD, son dakika açıklamaları ile deprem ölü sayısı kaç oldu sorusuna cevap verirken, Başkan Erdoğan'da deprem vefat sayısı son durumu açıklıyor. Peki, 15 Şubat Çarşamba deprem ölü sayısı kaç oldu? Depremde vefat sayısı son durum nedir? Depremde kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? İşte, son dakika deprem haberinin tüm detayları ve AFAD deprem ölü sayısı açıklaması...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Deprem son dakika haberler... Depremde vefat sayıs kaç oldu? AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, çevre illerde de yıkıma neden oldu. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Öte yandan büyük depremde ölü sayısı için AFAD bir açıklama daha yaptı. Deprem vefat sayısı kaç oldu? Büyük depremde kaç kişi öldü? İşte, deprem vefat sayısı son durum ve son dakika deprem haberleri...

DEPREMDE VEFAT SAYISI ARTIYOR! AFAD BÜYÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI AÇIKLADI

Kahramanmaraş depreminin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sağ olarka çıkarılan kişiler umutlarımızı sürdürüyor.

İşte detaylar;

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

222. SAAT MUCİZESİ

42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video

212. SAAT MUCİZESİ

Kahramanmaraş merkezi iki depremde etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, arama kurtarma ekipleri tarafından 212 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

198. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Kahramanmaraş yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes (17), arama-kurtarma ekipleri tarafından 197 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

185. SAAT MUCİZESİ!

Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

177. SAATTE ÇİFTE MUCİZE

Adıyaman'da 177.saatte Bozbey apartmanı enkazından 4 yaşındaki Miray enkazdan sağ çıkartıldı

Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.

176. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!
Hatay'da bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

175. SAATTE MUCİZE
Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

170. SAATTE MUCİZE

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremden Gaziantep'te etkilendi. Depremin 170. saatinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mucize gerçekleşti.

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