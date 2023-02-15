DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! 15 Şubat Çarşamba AFAD ile depremde vefat sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Deprem son dakika haberler... Depremde vefat sayıs kaç oldu? AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, çevre illerde de yıkıma neden oldu. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Öte yandan büyük depremde ölü sayısı için AFAD bir açıklama daha yaptı. Deprem vefat sayısı kaç oldu? Büyük depremde kaç kişi öldü? İşte, deprem vefat sayısı son durum ve son dakika deprem haberleri...

DEPREMDE VEFAT SAYISI ARTIYOR! AFAD BÜYÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI AÇIKLADI

Kahramanmaraş depreminin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sağ olarka çıkarılan kişiler umutlarımızı sürdürüyor.

İşte detaylar;