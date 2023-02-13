Video Yaşam Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video
Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

13.02.2023 | 11:59

Hatay'dan 176. saatte bir mucize daha... Enkaz altında kalan bir vatandaş sağ kurtarıldı..

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