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Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video

Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video

15.02.2023 | 10:55

Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor. Apartman sakinlerinden Can Düzgün ve babasının ise yalın ayak dışarı çıktıktan sonra, tekrar apartman girişine geçtiği de görüntülere yansıdı. Can Düzgün yaşadıklarını şöyle anlattı; "Gece saat 04.17 sularıydı. Beni babam uyandırdı. Önce direkt bahçeye koştuk. Binaların ortasında kaldığımız için, daha orta bir yerde beklemeye başladık. Yukarıdan parçalar düşünce, bu kez yeniden kapı altına sığındık. Deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu. Deprem yavaşlayınca üzerimizi giymeye çalıştık, yalın ayak kaçtık" dedi.

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