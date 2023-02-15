Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video
Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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