Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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