Video Yaşam Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video

Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video

15.02.2023 | 08:14

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
6 Şubat tarihinde Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında İstasyon Caddesi üzerinde Sümer Köprüsü'nde bulunan kameraya kaydedilen görüntülerde köprü şiddetli bir şekilde sallanırken, köprü altında kalan araç sürücülerinin araçlarını güvenli bölgeye aldığı görülüyor. Ayrıca yaya vatandaşların da panikle kaçıştığı gözlemlenirken, köprünün şiddetli şekilde savrulması da yaşanan depremin ne kadar şiddetli hissedildiğini gözler önüne seriyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri’de böyle hissedildi | Video 02:01
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video 15.02.2023 | 08:14
İzmir’den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 00:39
İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 15.02.2023 | 08:14
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 01:53
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 14.02.2023 | 20:56
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı’nda kurulan çadır kent kamerada 00:53
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kent kamerada 14.02.2023 | 19:25
Bornova Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 00:43
Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 14.02.2023 | 20:07
Adıyaman’da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 03:51
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 20:00
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 02:53
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 14.02.2023 | 19:18
Kahramanmaraş’taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 01:29
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 14.02.2023 | 18:11
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 02:00
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 17:05
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL’lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 00:59
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 14.02.2023 | 16:52
203 saat sonra inanılmaz kurtuluş! 7 katlı bina enkazının en dibinden karı-koca sağ çıktılar | Video 01:55
203 saat sonra inanılmaz kurtuluş! 7 katlı bina enkazının en dibinden karı-koca sağ çıktılar | Video 14.02.2023 | 16:26
Hastane odasından kayıp yakınlarına seslendi: Ben buradayım, iyiyim | Video 04:24
Hastane odasından kayıp yakınlarına seslendi: "Ben buradayım, iyiyim" | Video 14.02.2023 | 15:12
Malatya’nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 02:44
Malatya'nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 14.02.2023 | 15:57
Ağabey ve kardeşi enkaz altındaki 198 saati anlattı: Kardeşimin protein tozunu içtik | Video 05:27
Ağabey ve kardeşi enkaz altındaki 198 saati anlattı: "Kardeşimin protein tozunu içtik" | Video 14.02.2023 | 15:32
Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 02:49
Malatya’da 7,7’lik depremin dehşete düşüren yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 14.02.2023 | 15:20
Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video 03:15
Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video 14.02.2023 | 14:47
Kızılay gönüllüleri depremin etkisi geçene kadar bölgede faaliyetlerine devam edecek | Video 03:57
Kızılay gönüllüleri depremin etkisi geçene kadar bölgede faaliyetlerine devam edecek | Video 14.02.2023 | 14:47
202. saatte enkazdan sevindiren haber | Video 01:36
202. saatte enkazdan sevindiren haber | Video 14.02.2023 | 14:47
Depremden kurtulan anne, 10 yıl sonra bebeğine kavuştu | Video 06:15
Depremden kurtulan anne, 10 yıl sonra bebeğine kavuştu | Video 14.02.2023 | 13:41
Depremin merkezinde yaşadığı anları Sabah.com.tr’ye anlattı Normal bir sarsıntı değildi! Dağlar beşik gibi sallandı | Video 01:52
Depremin merkezinde yaşadığı anları Sabah.com.tr'ye anlattı "Normal bir sarsıntı değildi! Dağlar beşik gibi sallandı" | Video 14.02.2023 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA