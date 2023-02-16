Video Yaşam Hatay'da depremde oluşan vadi kamerada!
Hatay'da depremde oluşan vadi kamerada!

Hatay'da depremde oluşan vadi kamerada!

16.02.2023 | 08:42

7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depreminin meydana getirdiği 50 metrelik vadi Sabah TV drone kamerası ile görüntülendi... Muhammed Fatih Gediman-Ertuğrul Yan / sabah.com.tr

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