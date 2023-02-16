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Malatya'da Suriyeli anne hayatlarını kurtaran hemşirenin adını bebeğine verdi

Malatya'da Suriyeli anne hayatlarını kurtaran hemşirenin adını bebeğine verdi

16.02.2023 | 10:45

Malatya'da yaşayan depremzede hemşire Nevin Karakaya (25) ailesiyle kaldığı ve gönüllü çalıştığı kampta, doğum sancıları başlayan Suriyeli Emenil Halil (26) ile karnındaki bebeğinin hayatını kurtardı. Kaldırıldığı hastanede doğum yapan Emenil Halil, (26) bebeğine hemşire Nevin'in adını verdi.

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkımlara ve 35 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan depreme Malatya'nın Paşa Köşkü Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Fatma ve babası Hasan ile yakalanan hemşire Nevin Karakaya, büyük korku ve panik yaşadı. Yüzlerce depremzede gibi anne ve babası ile belediyeye ait otobüslerde kalan Nevin Karakaya, aynı yerde gönüllü olarak hemşire olarak görev yapmaya başladı. Emekli hemşire olan annesi ile sohbet ederken gözlemlediği Suriyeli Emenil Halil'in bir köşede oturup doğum sancısı çektiğini gören Nevin hemşire, yanına gidip kontrol ettiği kadının doğum sürecinin başladığını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Nevin hemşire kadının hastaneye kaldırılıp sağlıklı bir doğum yapmasını sağladı. 5'inci kez doğum yapan Emenil Halil, dünyaya getirdiği kızına hayatlarını kurtaran Nevin hemşirenin adını verdi.


Bu zor günde güzel haberlere ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen hemşire Nevin Karakaya şunları söyledi:
"Ailemle depremzede olarak belediyeye ait otobüslerde kalıyoruz. Özel bir klinikte hemşireydim, deprem nedeniyle işsiz kaldım. Sağlık ekibinin burada gönüllü olarak hizmet verdiğini görünce onlara katıldım. Otobüste ailemle konuşurken kadının bir köşede sancı çektiğini gördüm. Yanına gidip kontrol ettiğimde ise gebe olduğunu ve doğum olayının başladığını fark ettim. Türkçe bilmedikleri için kimseden yardım isteyememişler. 112'yi arayarak kadını ambulansla hastaneye kaldırdık ve beşinci çocukları olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hem annenin hem de çocuğun sağlık durumu iyi. Ben olmasam bir köşede doğum yapacak olan anne ve bebeği ölebilirdi. Anne kızına benim adımı verdi. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Zor günler yaşadığımız bugünlerde güzel haberlere ihtiyacımız var."


Malatya'daki evlerinin oturulmaz halde olduğu için belediyeye ait kamp alanına 4 çocukları ile yerleşen Suriyeli Emenil- Cemal Halil çifti depremden iki gün sonra beşinci çocukları dünyaya geldi. Nevin hemşirenin dikkati ile sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Emenil Halil, "Hayatımızı Nevin hemşireye borçluyuz. O olmasa beki karnımdaki çocuğumla ölecektim. Bu yüzden kızım adına onun ismini verdik. Kızıma baktıkça Nevin hemşireyi hatırlayacağım" dedi.

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