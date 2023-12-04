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Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 15:59

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Marmara'da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bursa Gemlik Körfezi'ndeki deprem İstanbul, İzmir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşların kaçış anı böyle görüntülendi...