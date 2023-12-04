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Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 15:59

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Marmara'da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bursa Gemlik Körfezi'ndeki deprem İstanbul, İzmir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşların kaçış anı böyle görüntülendi...

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Marmara Bölgesi 5.1 ve 4.5'lik iki depremle sallandı... Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.

SON DAKİKA: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da hissedildi | Video

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Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu.

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Marmara'da peş peşe 2 deprem! Alinur Aktaş A Haber'de | Video

Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

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