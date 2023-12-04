Deprem sonrası kaçış anları kamerada!

Marmara Bölgesi 5.1 ve 4.5'lik iki depremle sallandı... Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. SON DAKİKA: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da hissedildi | Video Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Marmara'da peş peşe 2 deprem! Alinur Aktaş A Haber'de | Video Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı… Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI KAÇTI Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar da panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Marmara'da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait görüntüler | Video Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.