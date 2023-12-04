Video Yaşam Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video
Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video

Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video

04.12.2023 | 11:15

Bursa Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada...

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