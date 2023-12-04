Marmara’da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem! İşte deprem anına ait görüntüler | Video

Son dakika İstanbul deprem haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika arayla 2 deprem olduğunu ve 2. depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu bildirdi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İşte deprem anına özel görüntüler...