SON DAKİKA: Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da hissedildi | Video
Son Dakika İstanbul'da deprem! Bölge halkına kısa süreli panik yaşatan sarsıntıya ait bilgiler AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği belli oldu. Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.
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