Marmara'da peş peşe 2 deprem! Alinur Aktaş A Haber'de | Video

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gölcük merkezli 5,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili konuştu. Alinur Aktaş, Bursa'da hissedilen depremin olumsuz bir durumun yaşanmadığını ve saha taramalarının sürdüğünü belirtti.