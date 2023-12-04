Marmara'da peş peşe 2 deprem! Alinur Aktaş A Haber'de | Video
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gölcük merkezli 5,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili konuştu. Alinur Aktaş, Bursa'da hissedilen depremin olumsuz bir durumun yaşanmadığını ve saha taramalarının sürdüğünü belirtti.
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