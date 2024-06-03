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Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
15:58
Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Karınca Duası okunuşu, bereketi ve kazancı arttırdığına inanılan faydalı işlerden biridir. Diyanet'in açıklamasına göre, bu duayla ilgili Peygamber Efendimiz'den (s.a.s.) rivayet edildiği düşünülen hadislerin sahih olmadığı bilinmektedir. Ancak Esmâ-i Hüsnâ'nın bir kısmını barındırdığı için bu duayı okumakta dini açıdan bir sakınca yoktur. Bu sebeple, en etkili rızık ve bereket duası olarak okunan Karınca Duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sık sık tekrar edilmektedir.