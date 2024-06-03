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Haberler Yaşam Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:58

Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası okunuşu, bereketi ve kazancı arttırdığına inanılan faydalı işlerden biridir. Diyanet'in açıklamasına göre, bu duayla ilgili Peygamber Efendimiz'den (s.a.s.) rivayet edildiği düşünülen hadislerin sahih olmadığı bilinmektedir. Ancak Esmâ-i Hüsnâ'nın bir kısmını barındırdığı için bu duayı okumakta dini açıdan bir sakınca yoktur. Bu sebeple, en etkili rızık ve bereket duası olarak okunan Karınca Duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sık sık tekrar edilmektedir.

Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Halk arasında bereket getirdiğine ve kazancı arttırdığına inanılan Karınca Duası okunuşu, Allah'tan rızık dilemek maksadıyla zikredilir. Yüce Allah'ın isimlerini, meleklerin, kitapların ve Ashab-ı Kehf'in isimlerini barındıran duada kelime-i tevhid de yer almaktadır. İşte en etkili rızık ve bereket artıran Karınca Duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı…

Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.

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Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası Türkçe Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası Tefsiri

Karınca Duası hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple "karınca duası" denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna'nın bir bölümü, Allah Teâlâ'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir ifade bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamber'den (s.a.s.) rivâyet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir."

Karınca Duası Okunuşu, En Etkili Rızık ve Bereket Artıran Karınca Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası Meali

Karınca Duası bereketli bir iş yeri ve ev için okunur. Kişiler yaptıkları işten kazanç elde etmek, helal lokma yiyebilmek için Karınca Duasının Arapça yazılışı şeklini evinin ya da iş yerinin duvarına asmaktadır. Bu bakımdan Karınca Duasını ezberlemek ve günün belli zamanlarında okumak da son derece tesirlidir. Namazlardan sonra okumak da bu konuda oldukça önemli bir detaydır.

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