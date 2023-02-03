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Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma"
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
11:03
Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma"
Korkunç olay geçtiğimiz yıl Fatih'te meydana gelmişti. İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından vahşice katledilmişti. Davanın ilk duruşmasında, Narman'ın annesi Şekra Genç'in sözleri damga vurdu. "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma..."