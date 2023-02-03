Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma"

"6 AYLIK ÇOCUĞU VARKEN KIZIMI ÖLDÜRDÜ"

Anne Şekra Genç, "Kızım sürekli benimle dertleşiyordu. O gün kızım beni aradı. Ölmeden önce bana, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, kocam yeniden evleniyor' dedi. Ben de 'Kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. O da 'Ben gencim, niye getirsin. Zaten beni de kemerle dövüyor, sürekli dövüyor, huzurum yok' dedi.