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Haberler Yaşam Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma"
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:03

Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma"

Korkunç olay geçtiğimiz yıl Fatih'te meydana gelmişti. İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından vahşice katledilmişti. Davanın ilk duruşmasında, Narman'ın annesi Şekra Genç'in sözleri damga vurdu. "Kocan kuma getirse de yuvanı bozma..."

DHA
Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: Kocan kuma getirse de yuvanı bozma

Davanın ilk duruşmasında, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullanan sanık Yalçın Narman, avukatının çekildiğini, yeni bir avukat atanana kadar da savunma yapmayacağını söyledi.

Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: Kocan kuma getirse de yuvanı bozma

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yalçın Narman tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman, maktul Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, babası Eshed Genç ve kardeşleri ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

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Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: Kocan kuma getirse de yuvanı bozma

"6 AYLIK ÇOCUĞU VARKEN KIZIMI ÖLDÜRDÜ"

Anne Şekra Genç, "Kızım sürekli benimle dertleşiyordu. O gün kızım beni aradı. Ölmeden önce bana, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, kocam yeniden evleniyor' dedi. Ben de 'Kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. O da 'Ben gencim, niye getirsin. Zaten beni de kemerle dövüyor, sürekli dövüyor, huzurum yok' dedi.

Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: Kocan kuma getirse de yuvanı bozma

Ayşe isimli bir kadından bahsediyordu ama, o gün isim vermedi. Ben şiddet gördüğünü biliyordum ancak, benim yanımda şiddet uygulamadı. Damadım sürekli silah alıp satıyordu, ticaretini yapıyordu. 6 aylık çocuğu varken, kızımı öldürdü. Sanıklardan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" dedi.

Kocası tarafından öldürülmüştü, annesinin sözleri mahkemeye damga vurdu: Kocan kuma getirse de yuvanı bozma

"SANIKLAR PLANLI OLARAK ABLAMI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KANAATİNDEYİM"

Maktul Fatma Narman'ın kardeşi Ahmet Genç, "Fatma benim ablamdır. Aralarında anlaşmazlık vardı, kardeşim evlendiği günden beri şiddet görüyordu. Ablam eşinin babası ve annesiyle birlikte kalıyordu. Onlar ablama şiddet uyguluyorlardı. Ben bir kere tartıştıklarını gördüm.

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