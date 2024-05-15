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Haberler Yaşam Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:06

Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet Balıkesir'de yaşanmıştı. Önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman'ın, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

DHA
Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kanlı olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı.

Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada

Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

OLAY ANI KAMERADA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı

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