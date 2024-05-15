Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kanlı olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı.

Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada