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Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
18:06
Motokurye Ata Emre Akman öldürülmüştü: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu vahşet Balıkesir'de yaşanmıştı. Önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman'ın, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.