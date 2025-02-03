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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:17

MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

BİM aktüel 4-7 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri oyun bilgisayarı olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra çeyiz düzenler için beyaz eşya seti ve televizyon geliyor. Bu ürünlere ek ısıtıcılar, düzenleyiciler, saklama kapları, saplı gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti, tencere çeşitleri, kase, bardak ve kupa gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİMl 4-7 Şubat aktüel ürünler kataloğu...

MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat 2025 yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün bu hafta reyonlarda olacak. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler salı ve cuma günleri BİM mağazalarına akın ediyor. İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünleri...

MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

4 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİ

Yoğurt 149,00 TL

Tost Peyniri 259,00 TL

Lor Peyniri 49,50 TL

But 54,90 TL

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MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

Gofret 69,00 TL

Kakaolu fındık kreması 175 TL
Antep Fıstığı ezmesi 299 TL
Dubai Çikolatası 189 TL
Nane aromalı sakız 29 TL

MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

Islak havlu 25,00 TL

Peçete 16,50 TL

Mum 74,50 TL

Kadın-erkek parfüm 125 TL
Kadın 3'lü çamaşır 159 TL
Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL
Boxer 119 TL
Çorap çeşitleri 25 TLL
Makyaj Aynası 999 TLv

MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
Oyun Bilgisayarı 36.295 TL

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