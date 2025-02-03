MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...

BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat 2025 yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün bu hafta reyonlarda olacak. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler salı ve cuma günleri BİM mağazalarına akın ediyor. İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünleri...