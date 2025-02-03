Haberler
Yaşam
MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
18:17
MÜTHİŞ FIRSAT BROŞÜRÜ💥: BİM aktüel katalog 4-7 Şubat 2025: oyun bilgisayarı, gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti...
BİM aktüel 4-7 Şubat tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri oyun bilgisayarı olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra çeyiz düzenler için beyaz eşya seti ve televizyon geliyor. Bu ürünlere ek ısıtıcılar, düzenleyiciler, saklama kapları, saplı gırgır, fırça, çöp kovası, kahvaltı seti, fincan seti, tencere çeşitleri, kase, bardak ve kupa gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİMl 4-7 Şubat aktüel ürünler kataloğu...