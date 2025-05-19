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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
19:02
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşiyor. Haftanın ilk çekilişi için gözler Milli Piyango resmi sitesine çevrildi. Sonuçlar ilk olarak canlı yayında ilan edilirken, daha sonra resmi sitesinden de açıklanıyor. İşte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...