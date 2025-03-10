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Haberler Yaşam ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:56

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara'da haftanın ilk çekilişi 10 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişler, Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyenin sahibini merak ederken, çekiliş sonuçları açıklandığında sorgulama ekranı erişime açılıyor. Peki, sonuçlar açıklandı mı? İşte, 10 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! 10 Mart 2025 tarihli çekiliş öncesinde devreden büyük ikramiyede araştırılıyor. Milli Piyango resmi sitesinde sonuçların ilan edilmesi beklenirken, kazanan numaralar açıklandı mı? İşte, canlı çekiliş sonuçları ile On Numara MP bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI 10 MART 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Mart saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.