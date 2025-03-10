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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN | 10 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
17:56
On Numara'da haftanın ilk çekilişi 10 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişler, Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyenin sahibini merak ederken, çekiliş sonuçları açıklandığında sorgulama ekranı erişime açılıyor. Peki, sonuçlar açıklandı mı? İşte, 10 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar!