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Haberler Yaşam ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 18:51

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçlarında gözler ikinci çekilişe çevrildi. Haftanın ilk çekilişinin ardından ikinci çekiliş 14 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Çekiliş MP Youtube hesabından noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgula ekranı ve detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş https://www.millipiyangoonline.com/on-numara sitesinden ilgililerine duyuruluyor . Peki, 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, canlı çekiliş sonuçları ile On Numara MP bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI 14 MART 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 14 Mart saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA | 14 Mart 2025 On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.