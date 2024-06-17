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Haberler Yaşam On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:31

On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları 17 Hazir 2024 kontrol ediliyor. Birçok kişinin şansını denediği on numara çekilişinde haftanın ilk çekilişi bugün noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayında küre içerisindeki 80 top içinden 22 top çekiliyor ve şanslı numaralar ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları MP TV canlı izle ekranı ile 20.00'da yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte 17 Haziran 2024 Pazartesi On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...

On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Haftada iki kez düzenlenen on numara çekiliş sonucu için geri sayım başladı. Milli Piyango Online On Numara çekilişi ile 17 Haziran Pazartesi bilet kontrolleri yapılmaya başlandı. MP TV canlı izle ekranı ile takip edilen oyundaki büyük ikramiye 22 şanslı numaranın ardında saklanıyor. Şans oyunu tutkunları "On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte, 17 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

17 HAZİRAN 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

İşte 2024 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

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On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA PAZARTESİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANILIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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