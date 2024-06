On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Haftada iki kez düzenlenen on numara çekiliş sonucu için geri sayım başladı. Milli Piyango Online On Numara çekilişi ile 17 Haziran Pazartesi bilet kontrolleri yapılmaya başlandı. MP TV canlı izle ekranı ile takip edilen oyundaki büyük ikramiye 22 şanslı numaranın ardında saklanıyor. Şans oyunu tutkunları "On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte, 17 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...