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On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
18:31
On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 17 Haziran kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 17 Hazir 2024 kontrol ediliyor. Birçok kişinin şansını denediği on numara çekilişinde haftanın ilk çekilişi bugün noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayında küre içerisindeki 80 top içinden 22 top çekiliyor ve şanslı numaralar ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları MP TV canlı izle ekranı ile 20.00'da yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte 17 Haziran 2024 Pazartesi On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...