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Haberler Yaşam On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 19:56

On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

16 Mayıs tarihli On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın son çekilişinde 531.558 TL devreden büyük ikramiye için şansını deneyenler, sonuçları yakından takip ediyor. Kazanan numaralar ve tüm detaylar, Milli Piyango Online'ın resmi web sitesinde paylaşılıyor. Peki; on Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Mayıs on numara sonuçları sorgulama ekranı.

On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş heyecanı haftanın son oyunuyla devam ediyor. 16 Mayıs tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 531.558 TL olarak açıklandı. Şansını deneyen bilet sahipleri, sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. İşte,16 Mayıs On Numara sonuçları ve kazanan numaralar öğrenme ekranı.

On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 16 MAYIS 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On numara sonuçları 16 Mayıs 2025 belli oldu! Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.