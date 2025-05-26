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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:54

ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Bu akşam Milli Piyango Online üzerinden On Numara oyununun çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın iki günü oynanan bu sevilen talih oyunu, katılımcılara büyük ödül için umut vadediyor. Şanslı numaralar açıklandıkça, kazananlar büyük ikramiyeye ulaşma fırsatı yakalayacak. 26 Mayıs Pazartesi tarihli çekiliş için heyecan dorukta. Peki, On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma akşamları noter gözetiminde gerçekleştirilen On Numara çekilişi, bu akşam da MPİ TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Büyük ödülün sahibini bulacağı 26 Mayıs tarihli çekiliş öncesinde, birçok kişi sonuçlarla ilgili detayları yakından takip ediyor. Şans oyunu severler, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kazanan numaraların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, 26 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı, sonuçlara nasıl ulaşılır?

ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

26 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara 26 Mayıs sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ON NUMARA SONUÇLARINA GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.