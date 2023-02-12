Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 19:16

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

Son dakika haberi: Kahramanmaş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açmıştı. Facianın 7. gününde de mucizeler yaşandı. Kahramanmaş ve Hatay'da 159. saatte 2 kişi sağ çıkarıldı. Hatay'da da 158. saatte 63 yaşındaki Hafza teyze sağ olarak kurtarıldı. Yine Hatay'da 22 yaşındaki engelli Hüseyin Seferoğlu 155. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anlara tanık oldu. Adıyaman'da da 153. saatte Rukiye, 152. saatte ise 22 yaşındaki Rabia enkazdan sağ çıkarıldı. Yine Adıyaman'da 152. saatte Ahmet isimli bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay'da da küçük bir kızımız ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Türkiye'yi ağlatan görüntüler kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları