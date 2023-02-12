Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 19:16

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

Son dakika haberi: Kahramanmaş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açmıştı. Facianın 7. gününde de mucizeler yaşandı. Kahramanmaş ve Hatay'da 159. saatte 2 kişi sağ çıkarıldı. Hatay'da da 158. saatte 63 yaşındaki Hafza teyze sağ olarak kurtarıldı. Yine Hatay'da 22 yaşındaki engelli Hüseyin Seferoğlu 155. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anlara tanık oldu. Adıyaman'da da 153. saatte Rukiye, 152. saatte ise 22 yaşındaki Rabia enkazdan sağ çıkarıldı. Yine Adıyaman'da 152. saatte Ahmet isimli bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay'da da küçük bir kızımız ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Türkiye'yi ağlatan görüntüler kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

Gaziantep Nurdağı'nda 159 saat sonra Saadet isimli genç kız sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta da 159. saatte 2 yaşındaki çocuk sağ kurtarıldı. Hatay'da ise 159. saatte 55 yaşındaki kadın, enkaz altından sağ çıkarıldı. Yine Hatay'da 158. saatte 63 yaşındaki Hafza Dağcı sağ olarak kurtarıldı. Antakya'da ise 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'da 158. saatte 63 yaşındaki Hafza Dağcı sağ olarak kurtarıldı | Video

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

"BIRAKIN BİR KERE ÖPEYİM!"
Engelli gencin babası ekiplere, "Bırakın bir kere öpeyim" dedi. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anları böyle kaydetti.

SABAH.com.tr ekibi, zihinsel engelli gencin enkazdan çıkarılma anlarını görüntüledi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay'da Müftülük yanında bir çocuk ekipler tarafından enkazdan kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

İsminin Dada olduğu söylenen kız çocuğunun bakışları yürekleri dağladı.

Hatay'da 150. saatte kurtarılan kız çocuğu, herkese umut oldu | Video

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan kurtarılan kız çocuğunu ziyaret etti.

SON DAKİKA