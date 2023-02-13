Video Yaşam Adıyaman'da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı

Adıyaman'da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı

13.02.2023 | 00:51

Adıyaman'da üç evladını kaybeden Naime Şakar depremin 165. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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