Video Yaşam Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi | Video
Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi | Video

Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi | Video

12.02.2023 | 12:35

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem bölgesinde görev alan 112 ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralıları sıkışan trafikte hastanelere yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Ambulanstaki koltuklarda dinlenip, gelen anons ile enkaz başına koşan paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 il ve ilçelerinde hayatını durdurdu. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ile enkaza koşan sağlık ekipleri, yaralı kurtulan binlerce kişiyi en yakın sahra hastanelerine yetiştirdi. AFAD'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında görev yapan doktor ve paramedikler, ambulansta uyuyarak dinlenip, yeni bir anonsla enkaza koşuyor.

112 EKİPLERİ AMBULANSTA UYUYORLAR
Depremin vurduğu Antakya ilçesinde de 112 ekipleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesinde araç içinde dinlenip gelen anons ile yeni vakalara çıkış yapıyor. Geceleri eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından etkilenmemeye çalışan ve yakılan ateşlerde ısınan doktor ve paramedikleri, ambulans içinde koltuğa dayanarak dinleniyor.

'ENKAZ ÇOK FAZLA CRUSH SENDROMU GÖRDÜK'
6 ambulans ile Antakya'ya geldiklerini belirten Dr. Barış Cem Özkan, "Kimimiz sahra hastanesinde, kimimiz enkaz başında görev yaptı. Enkazdan 60'dan fazla yaralıyı kurtarıp getirdik. Hatta sevindirici bir şey; yolda kimse vefat etmedi. Enkazda çok fazla Crush sendorumu gördük. Engellemek için enkazın en tepesine çıkıp, damar yolu açtık. Serumlarını taktık. Ambulansa taşıyıp sahra hastanemize getirip teslim ettik. Tiraja göre çok ağır hastalar helikopter ile çok yakın hastanelere, daha hafif hastalar ambulans ile hastanelere taşındı. Yorulduk aslında. Fakat enkazdayken bir kişinin çıkmasının verdiği heyecan ve anderalin ile bütün uyku gidiyor" dedi.

'2 AYLIK BEBEK PARMAĞIMI EMDİ'
Özel hastanenin görevlendirdiği ambulansla gönüllü olarak Antakya'ya gelen paramedik Burak Özarslan, 5 gündür bölgede olduklarını, AFAD ve kurtarma ekipleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. "Çok üzücü bir durum ama enkazdan canlı çıkan hastanın vermiş olduğu mutluluk bütün yorgunluğumuzu unutturuyor" diyen paramedik Özarslan, şöyle konuştu: "Uyumadık belki ama buradaki insanlara yardım etmenin verdiği huzur var. Bugün 107'nci saatte Sümerler Mahallesi'nde enkazdan 2 aylık bir bebek çıkardık. O bebeği gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu, açlığımızı unuttuk. O bebeğin canlı çıkmasını beklemiyorduk. Bebeği hemen ambulansa alıp, damar yolu açıp sıvı tedavisine başladık. Vücut sıcaklığı düşük olduğu için ani ilk müdahalesini yapmamız gerekiyordu. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı olmadan direkt sağlık kuruluşuna teslim ettik. Buradan da helikopter ambulansla Adana'ya sevkini gerçekleştirdik. Enkazdan çıktığında parmağımı emiyordu."

YOLLARDA ZAMANLA YARIŞ
Paramedik Ali Rıza Kok ise günleri dahi şaşırdıklarını belirterek, "Galiba 5'inci gündeyiz, tam emin değilim" diyerek yorulduklarını ifade etti. Aynı ekipte görev yapan ambulans şoförü Mustafa Okunakol da Hatay'a ilk defa geldiğini belirterek, "Afetin vermiş olduğu zarardan dolayı Hatay'da çok zorluk çektik. Köprülerimiz yıkılmış, yollarımız patlamış. Ulaşımda çok sıkıntılar çektik ama bir şekilde hastalarımızı sahra hastanesine getirmeyi başardık, zamanla yarıştık" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video 02:03
Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video 12.02.2023 | 13:44
AFAD gönüllüsü: Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı | Video 03:11
AFAD gönüllüsü: "Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı" | Video 12.02.2023 | 13:25
54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: Enkaz altında ilk 1 saat çok zor 03:52
54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: "Enkaz altında ilk 1 saat çok zor" 12.02.2023 | 13:29
Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV’ye anlattı | Video 01:18
Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV'ye anlattı | Video 12.02.2023 | 12:23
Deprem bölgesinde ağır hasar alan binanın 7. katından eşya alan adam canını hiçe saydı | Video 01:45
Deprem bölgesinde ağır hasar alan binanın 7. katından eşya alan adam canını hiçe saydı | Video 12.02.2023 | 12:47
Mehmetçik deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurulmasını sağladı | Video 00:47
Mehmetçik deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurulmasını sağladı | Video 12.02.2023 | 12:47
152 saat sonra kurtarılan Ahmet’in ilk sözleri: Amca su istiyorum | Video 01:11
152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in ilk sözleri: "Amca su istiyorum" | Video 12.02.2023 | 12:47
Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi | Video 08:30
Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi | Video 12.02.2023 | 12:35
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan’da TOKİ konutları sapasağlam | Video 02:29
7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları sapasağlam | Video 12.02.2023 | 12:19
Enkazdan çıkarılan 40 günlük bebek, Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana’ya nakledildi | Video 00:13
Enkazdan çıkarılan 40 günlük bebek, Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana'ya nakledildi | Video 12.02.2023 | 12:19
7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada | Video 03:23
7,6’lık depremde binalar böyle yıkıldı! Malatya’da yaşanan dehşet anları kamerada | Video 12.02.2023 | 11:58
Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri... | Video 00:23
Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri... | Video 12.02.2023 | 11:03
Deprem sonrası oluşan Hatay’da dev çatlaklar dünyayı hayrete düşürüyor | Video 00:51
Deprem sonrası oluşan Hatay'da dev çatlaklar dünyayı hayrete düşürüyor | Video 12.02.2023 | 11:10
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı | Video 00:44
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı | Video 12.02.2023 | 10:50
Hatay Antakya’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptığı anları paylaştı | Video 00:25
Hatay Antakya'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptığı anları paylaştı | Video 12.02.2023 | 10:49
Kahraman hemşireler A Haber’de! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerin olduğu kuvözleri tutmuşlardı | Video 04:57
Kahraman hemşireler A Haber'de! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerin olduğu kuvözleri tutmuşlardı | Video 12.02.2023 | 10:34
Hatay’da 150. saatte kurtarılan kız çocuğu, herkese umut oldu | Video 00:28
Hatay'da 150. saatte kurtarılan kız çocuğu, herkese umut oldu | Video 12.02.2023 | 10:44
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı 00:44
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı 12.02.2023 | 10:33
Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: Çaresizce izliyorum… | Video 00:17
Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video 12.02.2023 | 10:27
Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:24
Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı | Video 12.02.2023 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA