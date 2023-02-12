21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video
Adıyaman’da depremin 7.gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi’nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız ambulansa alındığında kurtarma sevincini alkışlarla kutlayan arama kurtarma ekiplerinin birbirlerine ağlayarak sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı.
Binada 1.blokta 153.saatte Rukiye Sincar'a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu.
Enkazdan çıkarılan Rukiye için Umke ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar'ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan Rukiye Sincar sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri de bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar.
Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.
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