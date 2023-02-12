SABAH.com.tr ekibi, zihinsel engelli gencin enkazdan çıkarılma anlarını görüntüledi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı. Engelli gencin babası ekiplere, "Bırakın bir kere öpeyim" dedi. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anları böyle kaydetti.
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