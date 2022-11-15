Haberler Yaşam Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani'den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 06:17

Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani'den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Son dakika haberleri: İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashir'in izi 1200 kamerayla sürüldü. Saldırganın önce Esenler'e, ardından Küçükçekmece'ye gittiği belirlendi. Eşzamanlı olarak 21 adrese yapılan baskınlarda Ahlam Albashir ve saldırıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı. Albashir, saldırı talimatını örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Öte yandan İngiliz Daily Mirror gazetesi, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan "New York" yazılı sweatshirte dikkat çekerek "2005'te Londra metrosunu kana bulamaya çalışan terörist de 'New York' yazılı kıyafet giyiyordu" diye yazdı.