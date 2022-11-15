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Haberler Yaşam Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani'den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 06:17

Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani'den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Son dakika haberleri: İstiklal saldırısının faili Ahlam Albashir'in izi 1200 kamerayla sürüldü. Saldırganın önce Esenler'e, ardından Küçükçekmece'ye gittiği belirlendi. Eşzamanlı olarak 21 adrese yapılan baskınlarda Ahlam Albashir ve saldırıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı. Albashir, saldırı talimatını örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Öte yandan İngiliz Daily Mirror gazetesi, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan "New York" yazılı sweatshirte dikkat çekerek "2005'te Londra metrosunu kana bulamaya çalışan terörist de 'New York' yazılı kıyafet giyiyordu" diye yazdı.

EMİR SOMER
DIŞ HABERLER
Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani’den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir (23), polisin 10 saatlik sürek avıyla yakalandı.

Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani’den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki adrese saat 02.50'de düzenlenen operasyonla terörist Ahlam Albashir gözaltına alınırken, teröristin saldırı sırasında giydiği elbiseler, çok sayıda mermi, ziynet eşyası ve bir miktar para da evde ele geçirildi.

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Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani’den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

TALİMAT KOBANİ'DEN VERİLDİ

Albashir'in caddeye geliş-gidiş görüntülerini güvenlik kameralarından takip eden polis, 1200 kameranın incelenmesi sonucu teröristin Esenler'e daha sonra da Küçükçekmece'ye gittiğini belirledi.

Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani’den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

21 adrese yapılan operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 48 şüpheli ve terörist Albashir yakalandı. Sorgusunda PKK/ PYD/YPG terör örgütün tarafından 'özel istihbarat elemanı' olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashir, saldırı talimatını da örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Son dakika: Eğit-donat-katliama yolla! Talimat Kobani’den verildi: Terörist 10 saatte paketlendi...

Elde edilen bilgilere göre; Kobani'den İstanbul Esenler'deki örgüt elemanlarına ulaştırılan talimatta, 'Gelenlere sahip çıkın' denildi. Albashir ve Hassan, karı-koca süsüyle burada ikamet etmeye başladı ve tekstil atölyesinde çalıştı.

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