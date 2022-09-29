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Haberler Yaşam Son dakika: Lina Nazlı Erbay'ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır
Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:25

Son dakika: Lina Nazlı Erbay'ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz'un Lina'nın cesedini derin dondurucuya koymadan önce yakıp, parçalarını gömmeyi tartıştıkları belirlenirken, tüyler ürperten olaylar da bir bir ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı yayınına bağlanan Lina'nın babaannesi ''Onun darp edilmiş halini görseniz... Dünya ayaklanır'' dedi. İşte 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

MEHMET BONCUK
Son dakika: Lina Nazlı Erbay’ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

Son dakika haberleri: Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Lina'nın babaannesi, kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Lina Nazlı Erbay’ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

Lina'nın annesi sığındığı arkadaşı tarafından fuhuşa zorlanmış, çocukları elinden alınmıştı. 4 yaşındaki minik kızdan kötü haber gelmişti.

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Son dakika: Lina Nazlı Erbay’ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada küçük kızın cesedi derin dondurucuda bulundu.Gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tüm Türkiye 3 yaşındaki ablası Lina için gözyaşlarına boğuldu.

3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: "Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır" | Video

Son dakika: Lina Nazlı Erbay’ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

Minik kızın cansız bedenine ulaşılmasının ardından tüyler ürperten olaylar da bir bir ortaya çıktı. Babaanne, torunu Lina'nın cenazesinin bulunduğu çocuk mağazasının önünden, torununu teşhis ettiğini söyleyedi.

Son dakika: Lina Nazlı Erbay’ın babaannesinden kan donduran işkenceyle ilgili açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır

TENİ MOSMOR, DUDAKLARI PATLADI

Küçük Lina'nın her yerinin ısırık içinde olduğunu, teninin mosmor olduğunu ve dudaklarının patladığını anlattı. Akıllara Lina'nın öldürülmeden önce darp edildiği sorusu geldi.

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